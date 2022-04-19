Фетисов заявил, что Овечкин успеет забить 50 голов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Уверен, Овечкин без проблем дойдёт до отметки в 50 голов за сезон, тем более у него для этого ещё шесть игр. Конечно, ожидал такой результативности от Александра даже в 36 лет. Овечкин — лидер и капитан «Вашингтона», поэтому уверен, что он не убавит в результативности и в плей-офф. Александр играет не ради статистики. Если ему будет позволять здоровье, то ещё ближайшие пару сезонов не сбавит темп», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что Овечкин сегодня забил в ворота «Колорадо». Эта шайба стала для российского форварда 48-й в сезоне и помогла «Вашингтону» одержать победу в матче (3:2).

Добавим, 21 марта «Кэпиталз» сыграет на выезде против «Вегаса».