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Фетисов заявил, что Овечкин успеет забить 50 голов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ

До достижения данной отметки нападающему «Кэпиталз» осталось забросить две шайбы.
19 апреля 2022 13:31
автор: Максим Скороходов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Уверен, Овечкин без проблем дойдёт до отметки в 50 голов за сезон, тем более у него для этого ещё шесть игр. Конечно, ожидал такой результативности от Александра даже в 36 лет. Овечкин — лидер и капитан «Вашингтона», поэтому уверен, что он не убавит в результативности и в плей-офф. Александр играет не ради статистики. Если ему будет позволять здоровье, то ещё ближайшие пару сезонов не сбавит темп», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что Овечкин сегодня забил в ворота «Колорадо». Эта шайба стала для российского форварда 48-й в сезоне и помогла «Вашингтону» одержать победу в матче (3:2).

Добавим, 21 марта «Кэпиталз» сыграет на выезде против «Вегаса».

источник: Чемпионат.com
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