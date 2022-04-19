Знарок посетил офис и базу «Ак Барса» (видео)

Экс-наставник сборной России по хоккею Олег Знарок посетил базу и офис «Ак Барса».

Соответствующее видео распространила пресс-служба

«Открыли запись на экскурсию по базе и офису «Ак Барса», — говорится в описании к ролику.

Ранее в СМИ сообщалось, что Знарок возглавит «Ак Барс». Контракт с 59-летним специалистом будет подписан сроком на один год. В его тренерский штаб войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков.

В текущем сезоне «Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала, уступив в серии «Авангарду» (2-4).