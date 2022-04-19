Шумаков и «Автомобилист» ведут переговоры о продлении контракта

«Автомобилист» намерен продлить контракт с форвардом Сергеем Шумаковым.

Отметим, что 29-летний хоккеис выступает за клуб из Екатеринбурга с 2020 года.

«Мы пока не продлили контракт с Шумаковым. Варианты есть всегда, вопрос в том, устроят ли они обе стороны. Ведем сейчас переговорный процесс», - приводит ТАСС слова генерального менеджера »Автомобилиста» Олега Гросса.

Добавим, что в текущем сезоне Шумаков провел 38 игр, в которых набрал 25 (10+15) очков.

«Автомобилист» не смог выйти в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной коференции.