«Покажет только игра». Фетисов - о возможном назначении Знарка на пост главного тренера «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на возможное назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

Ранее казанская команда распространила видео, на котором специалист знакомится с инфраструктурой клуба.

«Знарок уже выигрывал Кубок Гагарина, у него есть большой опыт за плечами. Хоккей в Казани любят, это главный вид спорта в Татарстане. Это большая ответственность. Правильный ли это выбор для команды покажет только игра, а в целом хочется пожелать Олегу удачи в новом клубе», – приводит «Чемпионат» слова Фетисова.

В СМИ сообщалось, что Знарок возглавит «Ак Барс». Контракт с 59-летним специалистом будет подписан сроком на один год. В его тренерский штаб войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков.