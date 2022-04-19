Минспорта РФ рассмотрит предложение ФХР о сокращении числа легионеров в клубах КХЛ

Министерство спорта Российской Федерации планирует рассмотреть предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиги.

«Согласно предложению ФХР, общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути, должно быть не более трех, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги – не более трех, в том числе ни одного вратаря. При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС», – приводит «Чемпионат» заявление Минспорта РФ.

На данный момент в лиге каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.