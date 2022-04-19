Владимир Плющев: Уменьшение числа легионеров не повлияет на конкуренцию в КХЛ

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможное уменьшение числа легионеров в заявках команд КХЛ.

Напомним, что с такой инициативой выступила ФХР. Предложение отправлено на рассмотрение. Федерация хоккея просит уменьшить число легионеров в в заявке команды с пяти до трех.

«Как было, так и останется, три или пять - особой разницы нет, главное, какие это будут легионеры. В свое время Яромир] Ягр был один в Омске, а сейчас по пять легионеров, и не знаешь, что это за легионеры, кто это и с чем их едят. Чтобы была конкуренция, надо уметь готовить игроков, молодых и не очень, надо уметь готовить резерв, который мог бы наступать на пятки своим старшим товарищам», - приводит ТАСС слова Плющева.

Напомним, что в следующе сезоне КХЛ не сыграют латвийское «Динамо» и финский «Йокерит».