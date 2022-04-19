Сборная России не примет участия в ЮЧМ и Кубке Глинки/Гретцки

Федерация хоккея Канады объявила, что этим летом будут проведены два турнира: Юниорский чемпионат мира и Кубок Глинки/Гретцки. Сборная России не вошла в состав участников мероприятий.
Юниорский чемпионат мира
Команды Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии и США будут выступать в группе A, а Канада, Чехия, Финляндия, Латвия и Словакия сыграют в группе В.
Кубок Глинки/Гретцки
Канада, Словакия, Швеция и Швейцария сыграют в группе A, в группе B встретятся команды Чехии, Финляндии, Германии и США.
Отметим, что Кубок Глинки/Гретцки будет проведен с 31 июля по 6 августа.
источник: Федерация хоккея Канады