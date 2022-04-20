Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Белл Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Миннесотой». Победу одержали гости со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросил Кевил Фиала (7, 43-я минуты).

Российский форвард Кирилл Капризов отдал результативную передачу на первый гол своей команды. Всего в текущем сезоне он набрал 94 очка в 75 проведенных играх.

Следующий матч «Миннесота» сыграет 22 апреля дома против «Ванкувера», а «Монреаль» примет «Филадельфию» в этот же день.