Две результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Виннипег», у Шестеркина шат-аут

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерсом» и «Виннипегом». Победу одержали хозяева со счетом 3:0.

Голы в составе победителей забили Райан Строум (36, 60-я минуты) и Адам Фокс (52).

Российский форвард Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Всего же в текущем сезоне 30-летний нападающий набрал 92 очка в 72 проведенных играх (22+70).

Россиянин Игорь Шестеркин оформил шестой шат-аут в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Рейнджерс» расположился на четвертом месте в таблице Востока НХЛ с 106 набранными очками, на счету «Виннипега» десятая строчка Запада и 81 балл.

Следующий матч «синерубашечники» проведут 22 апреля в гостях против «Айлендерс», а «Виннипег» отправится на выезде к «Каролине» в этот же день.