Шайба Кучерова не помогла «Тампе» выиграть у «Дейтройта»

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Амали Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Детройтом». Победу одержали гости со счетом 4:3.

В составе «молний» заброшенными шайбами отличились Стивен Колтон (24, 41-я минуты) и Никита Кучеров (30). У гостей отметились Оскар Сундквист (25), Якуб Врана (27, 46) и Лукас Рэймонд (29).

Российский нападающий Никита Кучеров забил свою 19-ю шайбу в сезоне и набрал в общей сложности 52 очка по системе «гол+пас» (19+33).

Таким образом, «Лайтнинг» расположились на пятом месте в таблице Востока НХЛ с 100 очками. На счету «Детройта» 11-я строчка и 70 баллов.

Следующий матч «молнии» проведут 22 апреля дома против «Торонто», а «Детройт» отправится в гости к «Флориде» в этот же день.