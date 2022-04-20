Два очка Михеева поспособствовали победе «Торонто» над «Филадельфией»

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Скотиабанк Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Филадельфией». Победу одержали хозяева со счетом 5:2.

В составе «Мейпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Тимоти Лильегрен (22-я минута), Виктор Нюландер (34), Джейсон Спецца (40), Давид Кампф (51) и Илья Михеев (59). У гостей отличились Джейк Ван Римсдайк (29) и Ронни Аттард (58).

Российский 27-летний нападающий Илья Михеев набрал два очка (1+1). В текущем сезоне на его счету 28 баллов в 48 проведенных матчах (18+10).

Таким образом, «Торонто» расположилось на втором месте в таблице Востока с 108 очками, на счету «Филадельфии» 15-я строчка и 57 баллов.

Следующий матч «Мейл Лифс» проведет 22 апреля в гостях против «Тампы-Бэй», а «Филадельфия» в этот же день поедет в гости для встречи с «Монреалем».