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Две голевые передачи Тарасенко не позволили «Сент-Луису» справиться с «Бостоном»

Встреча завершилась со счетом 2:3.
20 апреля 2022 09:05
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Энтерпрайз» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Бостоном». Победу одержали гости со счетом 3:2.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (12-я минута) и Роберт Томас (40). У гостей отличились Джейк Дебраск (22), Тейлор Холл (30) и Чарли Макавой (61).

Россиянин Павел Бучневич набрал два очка в игре. В общей сложности на его счету 71 балл в 68 проведенных играх за «Блюз» (28+43). Другой отечественный нападающий, Владимир Тарасенко, отдал две результативные передачи и набрал в сумме 78 баллов в 70 матчах текущего сезона (33+45).

Таким образом, «Сент-Луис» находится на четвертом месте в таблице Запада с 103 очками, в активе «Бостона» шестая позиция на Востоке и 99 баллов.

Следующий матч «Блюз» проведет 22 апреля в гостях против «Сан-Хосе», а «Бостон» отправится в гости для встречи с «Питтсбургом.

источник: «Советский спорт»
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