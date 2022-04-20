Два очка Зайцева помогли «Оттаве» одержать выездную победу над «Ванкувером»

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Оттавой». Победу праздновали гости со счетом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер (2-я минута), Брок Босер (16) и Трэвис Дермотт (47). У гостей отличились Алекс Форментон (25, 44), Паркер Кьелли (43). Победный буллит забросил Адам Годетт.

Российский защитник Никита Зайцев отдал две голевые передачи в этой встрече. Всего же на его счету 11 очков в 58 проведенных матчах регулярного сезона (2+9).

Таким образом, «Оттава» набрала 65 очков и расположилась на 13-м месте в таблице Востока, в активе «Ванкувера» десятая строчка на Западе и 87 баллов.

Следующий матч «Оттава» сыграет 23 апреля на выезде с «Коламбусом», а «Ванкувер» отправится в гости для встречи с «Миннесотой» днем ранее.