Стэмкос вышел на первое место по количеству набранных очков в истории «Тампы-Бэй»

Канадский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос вышел на первое место в истории команды по количеству набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ (953).

Нападающий сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим Мартеном Сан-Луи, набравшим такое количество очков в 972 играх. Стэмкосу потребовалось 916 матчей.

Напомним, на счету Стэмкоса 472 гола и 481 результативная передача в НХЛ. Он был выбран «Тампа-Бэй» под первым номером на драфте НХЛ 2008 года.

В текущем сезоне Стэмкос набрал 87 очков в 75 проведенных играх за команду (33+54).