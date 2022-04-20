«Йокерит» подаст заявку на участие в финской лиге с сезона-2023/24

«Йокерит» подаст заявку на получение лицензии на участие в финской лиге, начиная с сезона-2023/24.

Напомним, что перед началом плей-офф Кубка Гагарина финский клуб принял решение о том, что он покинет состав участников КХЛ.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в лиге, и в настоящее время я ищу новую стадион для команды. Я уверен, что мы сможем соответствовать всем критериям, предъявляемым лигой», - приводит пресс-служба «Йокерита» слова президента клуба Яри Курри.

Добавим, что арена в Хельсинки, на которой «Йокерит» играл в КХЛ, принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко, а также Аркадию и Борису Ротенбергам.