ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Авангард» составил список кандидатов на пост главного тренера

Хартли уехал из России.
20 апреля 2022 12:44
автор: Максим Скороходов

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что клуб составил список кандидатов на пост главного тренера.

«Список кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» оговаривался после Совета директоров, он был предоставлен Александру Крылову. Ведём переговоры, пока рано что-то говорить. Ждём ответа от потенциальных кандидатов», - приводит слова Волкова «Чемпионат».

Напомним, что Боб Хартли не стал продлевать контракт с российским клубом. В текущем сезоне «Авангард» не сумел защитить завоеванный в прошлом году Кубок Гагарина, проиграв в полуфинальной серии Восточной конференции «Металлургу» (3-4).

источник: «RT на русском»
Это интересно:
«Авангард» составил список кандидатов на пост главного тренера
Хартли уехал из России.
20.04.2022 12:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Рейнджерс» остался «сухим» в матче против «Виннипега».
20.04.2022 12:01
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Йокерит» подаст заявку на участие в финской лиге с сезона-2023/24
«Йокерит» подаст заявку на участие в финской лиге с сезона-2023/24
«Шутам» придется найти новую арену.
20.04.2022 11:24
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Стэмкос вышел на первое место по количеству набранных очков в истории «Тампы-Бэй»
В активе нападающего 953 балла.
20.04.2022 10:48
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Два очка Зайцева помогли «Оттаве» одержать выездную победу над «Ванкувером»
Встреча завершилась со счетом 4:3.
20.04.2022 09:27
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Две голевые передачи Тарасенко не позволили «Сент-Луису» справиться с «Бостоном»
Встреча завершилась со счетом 2:3.
20.04.2022 09:05
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Два очка Михеева поспособствовали победе «Торонто» над «Филадельфией»
Матч завершился со счетом 5:2.
20.04.2022 08:50
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Шайба Кучерова не помогла «Тампе» выиграть у «Дейтройта»
Встреча завершилась со счетом 4:3.
20.04.2022 08:35
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Две результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Виннипег», у Шестеркина шат-аут
Встреча завершилась со счетом 3:0.
20.04.2022 08:20
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Монреаль»
Встреча завершилась со счетом 2:0.
20.04.2022 08:00
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Панарин — в «клубе избранных» с самим Гретцки! (видео)
В матче чемпионата НХЛ Артемий Панарин двумя результативными передачами помог «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» (3:0) и встал в один ряд с легендами клуба из Нью-Йорка.
«В дерби будет перетягивание каната и победа в один мяч». Мостовой — о кубковой битве ЦСКА и «Спартака»
Легенда российского футбола Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 20 апреля четвертьфинала Кубка России ЦСКА - «Спартак».
Игнашевич едва не выбил «Динамо» из Кубка. Как вторая команда РПЛ доигралась в Калининграде до пенальти
В четвертьфинале Кубка страны выступающая в ФНЛ «Балтика» уступила бело-голубым лишь в серии 11-метровых, сведя вничью основное время (1:1).
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды? Полный список юбилеев клубов РПЛ
Календарь юбилейных дат российских футбольных клубов.
Так вот для чего Карпин вернулся в «Ростов»! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Надо ли России «менять континент» в футболе и других видах спорта по примеру шахматистов?
Традиционный обзор «приключений» наших спортсменов, продолжающих выступать на международной арене в нейтральном статусе.
Знарок борется с Билялетдиновым. Зубов тоже готов ехать в Казань?
ЦСКА и «Магнитка» начали сражение в финальной серии Кубка Гагарина, а большинство клубов уже планируют, с кем и как войдут в новый сезон. Топы заняты утверждением кандидатур главных тренеров, и тут есть много интересных новостей.
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
Соболезнования в адрес семьи португальской звезды идут со всего мира.
Выбери лучшего игрока за 30 лет и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила классную акцию для любителей футбола
С 18 апреля по 31 мая 2022 года «Лига Ставок» совместно с медиахолдингом «Спорт День за Днем» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Назло возрасту, назло рекордам! Как Овечкин добрался до легендарного финна (видео)
В победном матче против «Колорадо» (3:2) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил достижение Теему Селянне, забросив 48 шайб за сезон в возрасте старше 36 лет.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика