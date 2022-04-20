«Авангард» составил список кандидатов на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что клуб составил список кандидатов на пост главного тренера.

«Список кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» оговаривался после Совета директоров, он был предоставлен Александру Крылову. Ведём переговоры, пока рано что-то говорить. Ждём ответа от потенциальных кандидатов», - приводит слова Волкова «Чемпионат».

Напомним, что Боб Хартли не стал продлевать контракт с российским клубом. В текущем сезоне «Авангард» не сумел защитить завоеванный в прошлом году Кубок Гагарина, проиграв в полуфинальной серии Восточной конференции «Металлургу» (3-4).