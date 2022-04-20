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Сушинский выступил против лимита на легионеров в КХЛ

В России должны играть лучшие.
20 апреля 2022 13:20
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский выступил против лимита на легионеров в КХЛ.

«Поступать теми же методами, которые используют недружественные страны, неправильно. Спорт должен быть вне политики. У меня много друзей-иностранцев, мы поддерживаем друг друга. Искусственно делать лимит не надо. В КХЛ должны играть лучшие», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

На данный момент в лиге каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Федерация хоккея России предлагает ужесточить лимит на легионеров до трех человек в заявке, в том числе одного вратаря.

источник: Чемпионат.com
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