Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский выступил против лимита на легионеров в КХЛ.

«Поступать теми же методами, которые используют недружественные страны, неправильно. Спорт должен быть вне политики. У меня много друзей-иностранцев, мы поддерживаем друг друга. Искусственно делать лимит не надо. В КХЛ должны играть лучшие», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

На данный момент в лиге каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Федерация хоккея России предлагает ужесточить лимит на легионеров до трех человек в заявке, в том числе одного вратаря.