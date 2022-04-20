Объявлен состав сборной России на матчи против Белоруссии и турнир в Санкт-Петербурге

ФХР назвала состав основной сборной России на выставочные матчи сборной России против Белоруссии, а также турнир в Санкт-Петербурге.
Вратари: Максим Третьяк (ХК «Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса («Ак Барс»).
Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все – СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Савиков («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Макар Хабаров («Северсталь»).
Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все – «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все – СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), Марат Хайруллин («Нефтехимик»).
Штаб сборной: Главный тренер – Сергей Зубов, тренеры - Андрей Разин, Александр Титов, тренер вратарей - Андрей Комиссаров
Добавим, что выставочные матчи против сборной Белоруссии пройдут 1 и 2 мая в Туле, название и даты турнира в Санкт-Петербурга не определены, но основная сборная России будет готовиться к нему сразу после выставочных игр. Соперником команды Зубова станет та же Белоруссия, а также молодежная сборная России.