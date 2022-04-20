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Объявлен состав сборной России на матчи против Белоруссии и турнир в Санкт-Петербурге

Национальной командой будет руководить Зубов.
Объявлен состав сборной России на матчи против Белоруссии и турнир в Санкт-Петербурге
20 апреля 2022 17:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФХР

ФХР назвала состав основной сборной России на выставочные матчи сборной России против Белоруссии, а также турнир в Санкт-Петербурге.

Вратари: Максим Третьяк (ХК «Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса («Ак Барс»).

Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все – СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Савиков («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Макар Хабаров («Северсталь»).

Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все – «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все – СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), Марат Хайруллин («Нефтехимик»).

Штаб сборной: Главный тренер – Сергей Зубов, тренеры - Андрей Разин, Александр Титов, тренер вратарей - Андрей Комиссаров

Добавим, что выставочные матчи против сборной Белоруссии пройдут 1 и 2 мая в Туле, название и даты турнира в Санкт-Петербурга не определены, но основная сборная России будет готовиться к нему сразу после выставочных игр. Соперником команды Зубова станет та же Белоруссия, а также молодежная сборная России.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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