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«Металлург» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Встреча прошла в Магнитогорске.
«Металлург» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
20 апреля 2022 19:27
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автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» на своей площадке оказался сильнее московского ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу магнитогорского клуба.

Таким образом, «Металлург» сравнял счет серии.

Следующий матч между командами состоится 22 апреля в Москве.

Кубок Гагарина
Финал

«Металлург» – ЦСКА – 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)

Голы:
1:0 – Майе (Земченок, Голдобин), 7:07
1:1 – Абрамов (Карнаухов), 22:07
2:1 – Хультстрем (Хабаров, Майе), 24:24
2:2 – Григоренко (Сергеев, Каменев), 24:44
3:2 – Неколенко (Виделль, Дронов), 25:51
3:3 – Слепышев (Плотников), 31:28
4:3 – Зернов (Карпов, Никонцев), 35:57
5:3 – Лайпсик (Майе), 37:55
6:3 – Голдобин (Майе, Лайпсик), 53:08
6:4 Окулов (), 59:15

Счет в серии – 1-1

источник: «Советский спорт»
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