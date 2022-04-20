«Металлург» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» на своей площадке оказался сильнее московского ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу магнитогорского клуба.
Таким образом, «Металлург» сравнял счет серии.
Следующий матч между командами состоится 22 апреля в Москве.
Кубок Гагарина
Финал
«Металлург» – ЦСКА – 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)
Голы:
1:0 – Майе (Земченок, Голдобин), 7:07
1:1 – Абрамов (Карнаухов), 22:07
2:1 – Хультстрем (Хабаров, Майе), 24:24
2:2 – Григоренко (Сергеев, Каменев), 24:44
3:2 – Неколенко (Виделль, Дронов), 25:51
3:3 – Слепышев (Плотников), 31:28
4:3 – Зернов (Карпов, Никонцев), 35:57
5:3 – Лайпсик (Майе), 37:55
6:3 – Голдобин (Майе, Лайпсик), 53:08
6:4 Окулов (), 59:15
Счет в серии – 1-1
источник: «Советский спорт»