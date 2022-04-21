Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Вегас», у Дадонова гол и передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Голден Найтс».

Автором победного гола стал Ши Теодор с передачи Евгения Дадонова. Помимо этого на счету россиянина заброшенная шайба.Также за «Вегас» отличились Алек Мартинес и Чандлер Стивенсон.

У гостей отличились Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (дубль). Еще в активе Кузнецова, Овечкина и Дмитрия Орлова по результативной передаче. Вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков из 30.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Вашингтон»– 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 – 7 Кузнецов (Дженсен, Овечкин)

1:1 – 14 Мартинес (Янмарк-Нюлен, Уайтклауд)

1:2 – 23 Овечкин (Юханссон, Кузнецов)

2:2 – 43 Дадонов (Теодор)

3:2 – 43 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)

3:3 – 54 Овечкин (Шири, Орлов)

4:3 – 63 Теодор (Карлссон, Дадонов)

Вратари: Томпсон 13/15, Ленер 12/13 – Самсонов 26/30.