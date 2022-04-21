Овечкин повторил достижение Гретцки и Босси по сезонам в НХЛ с 50 заброшенными шайбами

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Голден Найтс».

В этой встрече капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль. На счету россиянина стало 50 заброшенных шайб в сезоне. Таким образом, форвард девятый раз за карьеру достиг этой отметки в регулярном чемпионате. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

Напомним, что автором победного гола стал Ши Теодор с передачи Евгения Дадонова. Помимо этого на счету россиянина заброшенная шайба.Также за «Вегас» отличились Алек Мартинес и Чандлер Стивенсон.

У гостей отличились Евгений Кузнецов и Овечкин (дубль). Еще в активе Кузнецова, Овечкина и Дмитрия Орлова по результативной передаче. Вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков из 30.