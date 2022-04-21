Валерий Каменский: Овечкин – игрок мирового класса. Он уже всем все доказал

Олимпийский чемпион Валерий Каменский выразил свое мнение по поводу игры форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

Отметим, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин отличился двумя заброшенными шайбами и одним ассистом. Тем самым, хоккеист в девятый раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за один сезон. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

– Что касается его гонки за Гретцки и Хоу, то это не гонка – он выходит и играет, показывает тот уровень, на котором он играл всю свою карьеру. Ему не надо ничего доказывать – он уже всем все доказал, это игрок мирового класса, – цитирует Каменского ТАСС.

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, набрав 90 (50+40) очков. «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 97 очков.