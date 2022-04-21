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Фетисов назвал Овечкина хоккейным гением

Россиянин в девятый раз в своей карьере забросил не менее 50 шайб за один сезон.
21 апреля 2022 11:25

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил свое мнение по поводу игры форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

Отметим, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин отличился двумя заброшенными шайбами и одним ассистом. Тем самым, хоккеист в девятый раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за один сезон. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

«Это наш хоккейный гений. Блестящая форма Александра - результат большой работы, которую он проделал в межсезонье. Тут удивляться нечему, планку Овечкин никогда не снижает», - приводит слова Фетисова Sport24.

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, набрав 90 (50+40) очков. «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 97 очков.

источник: Sport24.ru
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