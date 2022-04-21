НХЛ признала Овечкина первой звездой игрового дня

Официальный сайт НХЛ объявил о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня.

Отметим, что в прошедшей встрече регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний хоккеист записал на свой счет две заброшенные шайбы и одну результативную передачу. В нынешнем сезоне россиянин набрал 90 (50+40) очков в 75 играх.

Как сообщает источник, второй звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Алекс Дэбринкэт – у американца гол и ассист в матче против «Аризоны» (4:3). Тройку лучших замкнул голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит, оформивший 34 сейва в игре с «Далласом» (5:2).