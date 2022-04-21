Мама Овечкина отреагировала на новый рекорд Александра в НХЛ

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выразил асвое мнение по поводу игры форварда в нынешнем сезоне.

Отметим, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин отличился двумя заброшенными шайбами и одним ассистом. Тем самым, хоккеист в девятый раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за один сезон. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

«Конечно, мы посмотрели очередной матч Саши, довольны его игрой. Уже успели поздравить сына с очередным достижением», - приводит слова Овечкиной «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, набрав 90 (50+40) очков. «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 97 очков.