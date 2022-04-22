Четыре голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Айлендерс» со счетом 6:3.

В составе «рейнджеров» хет-трик оформил Эндрю Копп (4-я, 8-я и 19-я минуты), также забивали Крис Крайдер в большинстве (38), Райан Строум (40) и Райан Ривз (53). Отметим, что четырьмя голевыми передачами отличился российский нападающий Артемий Панарин и был признан лучшим игроком матча.

У «островитян» забивали дважды Нельсон Брок, сначала в равных составах (21), а потом в большинстве (43), и Джош Бэйли (54).

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 из 29 бросков, его коллега по амплуа из «Айлендерс» Семен Варламов, пропустивший шесть шайб, сделал 17 сейвов.

Вышедшие в плей-офф «рейнджеры» набрали 108 очков и занимают второе место в Столичном дивизионе, а потерявшие шансы на борьбу за Кубок Стэнли «островитяне» идут там же пятыми (80 очков).

23 апреля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Бостона», а «Айлендерс» ждет выездная встреча с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Голы:

0:1 – Копп (Труба, Панарин), 3:43

0:2 – Копп (Фокс, Панарин), 7:48

0:3 – Копп (Панарин, Строум), 18:13

1:3 – Нельсон (Бэйли), 20:37

1:4 – Крайдер (Зибанежад, Фокс), 37:15 (Бол.)

1:5 – Строум (Фокс, Панарин), 39:07

2:5 – Нельсон (Добсон, Барзэл), 42:06

2:6 – Ривз (Гудроу, Лафреньер), 52:53

3:6 – Бэйли (Хара, Добсон), 53:22

Вратари: Варламов 17/23 – Георгиев 26/29.