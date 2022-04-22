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Две результативные передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Монреаль»

Встреча завершилась со счетом 6:3.
22 апреля 2022 08:45
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Белл центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Филадельфией». Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман (16-я минута), Джейк Эванс (26) и Коул Кофилд (58). У гостей отличились Джейк Ван Римсдайк (8, 57), Иван Проворов (15), Оскар Линдблом (27), Трэвис Конечны (34) и Морган Фрост (56).

Отметим, что российский защитник Иван Проворов набрал два балла в прошедшем матче. В общей сложности на его счету 28 очков в 75 проведенных играх за «Флайерс».

Таким образом, «Филадельфия» набрала 59 очков и расположилась на 15-й строчке Востока, на счету «Монреаля» заключительная 16-я позиция и 51 балл.

Следующий матч «Филадельфия» проведет 24 апреля дома против «Питтсбурга», а «Монреаль» встретится с «Оттавой» в гостях в этот же день.

источник: «Советский спорт»
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