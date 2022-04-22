Гол и две передачи Капризова поспособствовали победе «Миннесоты» над «Ванкувером»

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Эксел Энерджи Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Ванкувером». Победу одержали хозяева со счетом 6:3.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиалла (25, 53-я минута), Джаред Сперджен (28), Марк Цукарелло (39), Кирилл Капризов (59) и Райан Хартман (59). У гостей отличились Элиас Петтерсосон (26, 37) и Мэттью Хаймор (30).

Российский нападающий Кирилл Капризов набрал 3 балла за результативность (1+2). Среди всех россиян он продолжает возглавлять бомбардирскую гонку НХЛ, на его счету 97 очков (44+53) в 76 проведенных матчах.

Таким образом, «Миннесота» набрала 105 очков и идет на третьем месте Запада в НХЛ, на счету «Ванкувера» 87 баллов и десятая строчка.

Следующий матч «Уайлд» проведет 23 апреля дома против «Сиэтла», а «Ванкувер» отправится в гости для встречи с «Калгари» днем позже.