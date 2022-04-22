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Два балла Кучерова помогли «Тампе-Бэй» уничтожить «Торонто»

Встреча завершилась со счетом 8:1.
22 апреля 2022 09:02
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Амали Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Торонто». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:1.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (24, 45-я минута), Росс Колтон (32, 49), Стивен Стэмкос (33), Никита Кучеров (36), Ондржей Палат (42) и Патрик Марун (55). Единственную шайбу у гостей забросил Илья Михеев (48).

В этом матче команды в общей сумме заработали 118 минут штрафного времени (49-69).

Российский нападающий Никита Кучеров набрал два очка (1+1). На счету 28-летнего форварда «молний» 54 очка в 42 проведенных матчах текущего сезона (20+34).

Другой форвард, Илья Михеев, забил свой 19-й гол в сезоне в 49 играх за «Торонто» (19+10).

Таким образом, «Тампа» идет на пятом месте в таблице Востока с 102 очками, на счету «Торонто» вторая строчка и 108 баллов.

Следующий матч «молнии» проведут 24 апреля против «Нэшвилла», а «Торонто» отправится в гости для встречи с «Флоридой»

источник: «Советский спорт»
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