28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Детройт»

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 5:2.
В составе «красных крыльев» забивали Сэм Ганье (5-я минута) и Тайлер Бертуцци (27).
У «пантер» заброшенными шайбами отличились Ноэль Аккьяри (10), Александр Барков, реализовавший численное преимущество (19), Мэйсон Марчмент (20), Маккензи Уигар (37) и Сэм Райнхарт в большинстве (44). Российский вратарь Сергей Бобровский отбил 28 из 30 бросков по своим воротам.
«Пантерз», набрав 118 очков, находятся в шаге от победы в Восточной конференции, «Ред Уингз» не попадут в плей-офф (70 очков).
«Детройт» 23 апреля примет на своем льду «Питтсбург», «Флорида» на следующий день сыграет дома с «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» - «Детройт Ред Уингз» - 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Ганье (Сутер), 4:08
1:1 – Аккьяри (Торнтон, Монтур), 9:19
2:1 – Барков (Юбердо, Дюклер), 18:53 (Бол.)
3:1 – Марчмент, 19:39
3:2 – Бертуцци (Линдстрем, Сутер), 26:15
4:2 – Уигар (Хернквист, Марчмент), 36:05
5:2 – Райнхарт (Юбердо, Беннетт), 43:50 (Бол.)
Вратари: Бобровский 28/30 – Неделькович 22/27.