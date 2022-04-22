28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Детройт»

Невероятно: весь мир — за нас! Почему отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто

За последние два месяца подобное случается впервые. Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране теннисистам из России и Белоруссии.