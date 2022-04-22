Стивен Стэмкос: Сказал Кучерову, что оставлю шайбу себе. У него впереди еще 600-700 очков

Канадский нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями после того, как он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обогнав по этому показателю Сан-Луи (954 очка).

«Забавно, как это получилось. Мне удалось установить рекорд в матче с командой, которую я боготворил в детстве. Когда Куч и Хедди помогали мне одновременно. Мои родители и жена были здесь... Я не думаю, что я эмоциональный парень, но это меня очень поразило. Для меня это был просто потрясающий опыт.

600 баллов Кучерова? Я сказал ему, что оставлю шайбу себе, потому что у него впереди еще 600 или 700 очков. Эта цифра не может долго продержаться с Кучем», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Амали Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Торонто». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:1.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (24, 45-я минута), Росс Колтон (32, 49), Стивен Стэмкос (33), Никита Кучеров (36), Ондржей Палат (42) и Патрик Марун (55). Единственную шайбу у гостей забросил Илья Михеев (48).