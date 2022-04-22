«Каролина» обыграла «Виннипег», Свечников отдал голевую передачу

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Виннипег» со счетом 4:2.

В составе гостей забили Кайл Коннор (8-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (19).

У «Харрикейнз» заброшенными шайбами отличились Теуво Терявяйнен в большинстве (40), Джейкоб Славин (45), которому ассистировал в том числе Андрей Свечников, Сет Джарвис (49) и Джордан Стаал, поразивший пустые ворота (60).

«Ураганы» набрали 108 очков, лидируют в Столичном дивизионе и уже вышли в плей-офф, «Джетс» еще имеют математические шансы продолжить борьбу за Кубок Стэнли, они 11-е на Западе, от зоны плей-офф их отделяют 10 очков.

«Каролина» 23 апреля сыграет в гостях с «Нью-Джерси», «Виннипег» через два дня примет «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Виннипег Джетс» - 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Голы:

0:1 – Коннор (Дюбуа), 7:10

0:2 – Дюбуа (Демело), 18:55

1:2 – Терявяйнен (Деанджело, Ахо), 39:30 (Бол.)

2:2 – Славин (Нечас, Свечников), 44:10

3:2 – Джарвис (Терявяйнен, Смит), 48:21

4:2 – Стаал (Шей, Фаст), 59:13 (П.В.)