«Локомотив» готовится к тому, чтобы выступать в следующем сезоне КХЛ без иностранных хоккеистов

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев допустил вариант, при котором ярославский клуб проведет следующий сезон КХЛ без легионеров в своем составе.

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 железнодорожники заняли шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В рамках первого раунда плей-офф подопечные Игоря Никитина проиграли ЦСКА со счетом 0-4.

– Да, мы готовимся к тому, что легионеров не будет. Если кто-то появится из тех, кто нам подойдет, то пригласим. Но сейчас мы готовимся к тому, чтобы играть без легионеров, – приводит слова Яковлева «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Федерация хоккея России предлагает ужесточить лимит на иностранных игроков до трех человек в заявке, в том числе одного вратаря.