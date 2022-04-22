Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лефлер скончался в возрасте 70 лет

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что бывший нападающий «Монреаль Канадиенс» Ги Лефлер умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает CBC.ca.

По информации источника, причина смерти канадского игрока пока не разглашается. В последние годы жизни у Лефлера были проблемы с сердцем. Осенью 2019 года он перенес операции на сердце и легких. Спустя год у него случился рецидив рака легких.

Напомним, что в составе «Монреаля» Лефлер выступал с 1971 по 1985 годы. Вместе с клубом он стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ хоккеист провел 1126 матчей, набрав 1353 (560+793) очка.