ЦСКА и «Металлург» объявили составы на третий матч финальной серии плей-офф КХЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
Напомним, встреча пройдет в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее можно в прямом эфире или на официальном сайте «Матч ТВ».
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор – Грудинин, Карнаухов – Мингачев – Абрамов.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земченок, Чибисов – Карри – Коростелев;
Хабаров – Хультстрем, Лайпсик – Майе – Голдобин;
Дронов – Минулин, Никонцев – Зернов – Карпов;
Николаев, Кошелев – Неколенко – Виделль; Юров.
Напомним, команды уже провели два матча. Счет в серии – 1-1.
источник: «Советский спорт»