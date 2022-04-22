ЦСКА и «Металлург» объявили составы на третий матч финальной серии плей-офф КХЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, встреча пройдет в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее можно в прямом эфире или на официальном сайте «Матч ТВ».

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;

Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Гилмор – Грудинин, Карнаухов – Мингачев – Абрамов.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земченок, Чибисов – Карри – Коростелев;

Хабаров – Хультстрем, Лайпсик – Майе – Голдобин;

Дронов – Минулин, Никонцев – Зернов – Карпов;

Николаев, Кошелев – Неколенко – Виделль; Юров.

Напомним, команды уже провели два матча. Счет в серии – 1-1.