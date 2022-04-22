ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хоккеист из России принял гражданство Румынии для участия в чемпионате мира-2022

Соревнования пройдут в Финляндии с 13 по 29 мая.
22 апреля 2022 20:45
автор: Владислав Корегин

Бывший форвард «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Евгений Скачков выступит на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Румынии.

Как сообщает портал Belarus Hockey, 37-летний россиянин принял румынское гражданство для того, чтобы поучаствовать в мировом первенстве в Финляндии. Отметим, что Румыния сыграет во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.

Напомним, что на протяжении последних трех сезонов Скачков выступает за румынские клубы. В КХЛ он также защищал цвета ЦСКА, «Спартака», «Трактора», СКА, «Торпедо», «Сочи», «Югры» и «Лады». Всего на счету нападающего 433 матча в КХЛ, в которых он набрал 189 (90+99) очков.

Добавим, что чемпионат мира 2022 года состоится в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

источник: Belarushockey.com
Это интересно:
Гашек высказался против участия российских хоккеистов в матче НХЛ «Сан-Хосе» – «Нэшвилл» в Чехии
Две очные встречи команд должны пройти в октябре этого года в Праге.
22.04.2022 21:04
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хоккеист из России принял гражданство Румынии для участия в чемпионате мира-2022
Соревнования пройдут в Финляндии с 13 по 29 мая.
22.04.2022 20:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
ЦСКА и «Металлург» объявили составы на третий матч финальной серии плей-офф КХЛ
Встреча пройдет в Москве.
22.04.2022 18:49
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Где и когда покажут третий матч финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Металлург»
Внутри – ссылка на бесплатную трансляцию.
22.04.2022 17:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лефлер скончался в возрасте 70 лет
Причина смерти пока неизвестна.
22.04.2022 16:33
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Локомотив» готовится к тому, чтобы выступать в следующем сезоне КХЛ без иностранных хоккеистов
«Локомотив» готовится к тому, чтобы выступать в следующем сезоне КХЛ без иностранных хоккеистов
Ранее стало известно о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.
22.04.2022 15:25
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Каролина» обыграла «Виннипег», Свечников отдал голевую передачу
«Каролина» обыграла «Виннипег», Свечников отдал голевую передачу
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в Роли.
22.04.2022 10:38
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Стивен Стэмкос: Сказал Кучерову, что оставлю шайбу себе. У него впереди еще 600-700 очков
Стэмкос стал лучшим бомбардиром в истории «Тампы-Бэй».
22.04.2022 09:55
Хоккей
автор: Александр Бойченко
28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Детройт»
28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Детройт»
Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Санрайзе.
22.04.2022 09:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два балла Кучерова помогли «Тампе-Бэй» уничтожить «Торонто»
Встреча завершилась со счетом 8:1.
22.04.2022 09:02
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Бузова + Губерниев = дружба! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Что происходит с нашим баскетболом в изоляции? Россия закупает новых американцев!
22 апреля стартует плей-офф нашего баскетбольного чемпионата – Единой лиги ВТБ. И в этом турнире, как ни странно, по-прежнему много легионеров.
«Спартак» сменит владельца? Что известно о новом боссе «Лукойла»
Совладельца «Спартака» Вагита Алекперова на посту руководителя основного спонсора столичного футбольного клуба сменил нижегородский политик и предприниматель Вадим Воробьев.
Оказывается, можно расстрелять дважды! Как Рылова наказали «Zа Россию»
Политика продолжает разрушать спорт. На этот раз отличилась Международная федерация плавания (FINA) своим решением по двукратному олимпийскому чемпиону Токио пловцу Евгению Рылову.
«В финале «Спартак» — «Динамо» фаворита не будет». Кечинов — о Кубке России
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке полуфинальных пар Кубка России.
Чемпион наконец победит! Расклады и ставки на Гран-при Эмилии-Романьи
22 - 24 апреля на автодроме Имола пройдет четвертый этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Уже 96:97! Как Панарин покером «побил» Гретцки и сел на пятки Капризову (видео)
Кирилл Капризов и Артемий Панарин, набрав в очередных матчах чемпионата НХЛ три и четыре очка за результативность, помогли своим командам добиться побед и продолжили заочный спор за звание лучшего российского бомбардира сезона.
«Плеймейкер» вручил приз спортивному журналисту года на церемонии Sport Business Awards 2022
В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии Sport Business Awards.
Нас ждет финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»? Владикавказ и Красноярск не согласны!
По итогам жеребьевки полуфиналов Кубка России красно-белым выпал красноярский «Енисей», выбивший из турнира «Локо» и «Рубин», а бело-голубым - «Алания», переигравшая в 1/4 финала «Зенит».
Невероятно: весь мир — за нас! Почему отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто
За последние два месяца подобное случается впервые. Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране теннисистам из России и Белоруссии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика