Хоккеист из России принял гражданство Румынии для участия в чемпионате мира-2022

Бывший форвард «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Евгений Скачков выступит на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Румынии.

Как сообщает портал Belarus Hockey, 37-летний россиянин принял румынское гражданство для того, чтобы поучаствовать в мировом первенстве в Финляндии. Отметим, что Румыния сыграет во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.

Напомним, что на протяжении последних трех сезонов Скачков выступает за румынские клубы. В КХЛ он также защищал цвета ЦСКА, «Спартака», «Трактора», СКА, «Торпедо», «Сочи», «Югры» и «Лады». Всего на счету нападающего 433 матча в КХЛ, в которых он набрал 189 (90+99) очков.

Добавим, что чемпионат мира 2022 года состоится в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.