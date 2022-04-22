Гашек высказался против участия российских хоккеистов в матче НХЛ «Сан-Хосе» – «Нэшвилл» в Чехии

Известный чешский голкипер Доминик Гашек поделился мнением по поводу возможного участия хоккеистов из России в матчах регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

Отметим, что встречи американских команд запланированы на 7 и 8 октября 2022 года. Игры пройдут в столице Чехии – Праге.

– Если НХЛ захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком, – написал Гашек в одной из своих страниц в соцсетях.

Добавим, что в данный момент за «Нэшвилл» играет лишь один россиянин, а именно нападающий Яков Тренин. Что касается «Сан-Хосе», то в составе «акул» выступают защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также форвард Александр Барабанов.