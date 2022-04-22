Дубль Лайпсика помог «Металлургу» разгромить ЦСКА и выйти вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты «Металлурга» одержали гостевую победу над ЦСКА (4:0) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард магнитогорцев Брендэн Лайпсик, отличившийся дублем на 12-й и 44-й минутах, а также записавший на свой счет результативный пас в эпизоде с заброшенной шайбой Егора Яковлева (42). Еще один гол забил Линус Виделль (32).

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии – 2:1. Четвертый матч команд состоится 24 апреля в Москве. Начало – в 16:30 мск.

Кубок Гагарина

Финал

3-й матч

ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Лайпсик (Майе, Хультстрем), 11:01

0:2 – Виделль (Неколенко, Яковлев), 31:34

0:3 – Яковлев (Лайпсик, Карри), 41:19 (бол.)

0:4 – Лайпсик (Голдобин, Неколенко), 43:49

Счет в серии – 1-2