Семин удивился уверенной победе «Металлурга» над ЦСКА в матче финальной серии Кубка Гагарина

Бывший наставник футбольного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» над ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (4:0).

«Сегодняшний матч меня очень сильно удивил. Воробьев отлично подготовил своих ребят к матчу. Если бы мне до игры сказали, что «Магнитка» разгромит армейцев, я бы в это совершенно не поверил», - приводит слова Семина «СЭ».

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард магнитогорцев Брендэн Лайпсик, отличившийся дублем на 12-й и 44-й минутах, а также записавший на свой счет результативный пас в эпизоде с заброшенной шайбой Егора Яковлева (42). Еще один гол забил Линус Виделль (32).

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии – 2:1. Четвертый матч команд состоится 24 апреля в Москве. Начало – в 16:30 мск.