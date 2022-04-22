Михайлов заявил, что «Металлург» заслуженно победил ЦСКА в третьем матче серии

Сегодня, 22 апреля, московский ЦСКА уступил «Металлургу» (0:4) в третьем матче финальной серии (1-2) Кубка Гагарина.

По окончании поединка высказался бывший нападающий красно-синих Борис Михайлов.

«Команда «Магнитка» подготовилась намного лучше, чем команда ЦСКА. И заслуженно победила. У армейцев сегодня не было шансов выиграть», – сказал Михайлов «Чемпионату», отметив, что ожидает от игроков ЦСКА профессионального подхода к делу.

Добавим, что следующий матч команды проведут 24 апреля. Он также пройдет в Москве.