Сушинский считает, что ЦСКА оправится после поражения от «Металлурга» в матче финала Кубка Гагарина

Экс-хоккеист «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на победу магнитогорского «Металлурга» над московским ЦСКА (4:0) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«ЦСКА спокойно оправится от этого поражения. Это плей-офф, здесь хоть 0:4, хоть 0:1. В итоге дается одна победа. Так что восстановятся как всегда, уже через день все сначала», - приводит слова Сушинского «СЭ».

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард магнитогорцев Брендэн Лайпсик, отличившийся дублем на 12-й и 44-й минутах, а также записавший на свой счет результативный пас в эпизоде с заброшенной шайбой Егора Яковлева (42). Еще один гол забил Линус Виделль (32).

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии – 2:1. Четвертый матч команд состоится 24 апреля в Москве. Начало – в 16:30 мск.