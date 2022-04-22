Капитан «Металлурга» Яковлев считает, что рано говорить о победе команды в Кубке Гагарина

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев дал комментарий после победы над московским ЦСКА (4:0) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Рано о чем-то говорить. Мы настраиваемся на каждый матч и уважаем соперника, нет такого, что о чем-то думаем. ЦСКА - не тот соперник, у которого опустятся крылья», - приводит слова Яковлева Sport24.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард магнитогорцев Брендэн Лайпсик, отличившийся дублем на 12-й и 44-й минутах, а также записавший на свой счет результативный пас в эпизоде с заброшенной шайбой Егора Яковлева (42). Еще один гол забил Линус Виделль (32).

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии – 2:1. Четвертый матч команд состоится 24 апреля в Москве. Начало – в 16:30 мск.