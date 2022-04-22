ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капитан «Металлурга» Яковлев считает, что рано говорить о победе команды в Кубке Гагарина

Клуб из Магнитогорска забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА и повел в финальной серии со счетом 2:1.
22 апреля 2022 23:20

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев дал комментарий после победы над московским ЦСКА (4:0) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Рано о чем-то говорить. Мы настраиваемся на каждый матч и уважаем соперника, нет такого, что о чем-то думаем. ЦСКА - не тот соперник, у которого опустятся крылья», - приводит слова Яковлева Sport24.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард магнитогорцев Брендэн Лайпсик, отличившийся дублем на 12-й и 44-й минутах, а также записавший на свой счет результативный пас в эпизоде с заброшенной шайбой Егора Яковлева (42). Еще один гол забил Линус Виделль (32).

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии – 2:1. Четвертый матч команд состоится 24 апреля в Москве. Начало – в 16:30 мск.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Тренер «Вашингтона» – об игре Овечкина: Алекс подает пример всей команде
В нынешнем сезоне «регулярки» 36-летний форвард набрал 90 (50+40) очков в 75 матчах.
22.04.2022 23:51
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Капитан «Металлурга» Яковлев считает, что рано говорить о победе команды в Кубке Гагарина
Клуб из Магнитогорска забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА и повел в финальной серии со счетом 2:1.
22.04.2022 23:20
Хоккей
Сушинский считает, что ЦСКА оправится после поражения от «Металлурга» в матче финала Кубка Гагарина
Клуб из Магнитогорска забросил четыре шайбы в ворота армейцев.
22.04.2022 23:03
Хоккей
Михайлов заявил, что «Металлург» заслуженно победил ЦСКА в третьем матче серии
Ветеран армейцев раскритиковал родной клуб.
22.04.2022 22:53
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Семин удивился уверенной победе «Металлурга» над ЦСКА в матче финальной серии Кубка Гагарина
Клуб из Магнитогорска забросил четыре шайбы в ворота армейцев.
22.04.2022 22:48
Хоккей
Воробьев прокомментировал победу «Металлурга» в третьем матче серии против ЦСКА
Магнитогорский клуб обыграл армейцев со счетом 4:0.
22.04.2022 22:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Дубль Лайпсика помог «Металлургу» разгромить ЦСКА и выйти вперед в финальной серии Кубка Гагарина
Клуб из Магнитогорска забросил четыре шайбы в ворота армейцев.
22.04.2022 21:59
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Кучеров, Василевский и Сергачев поедут в составе «Тампы» на прием к президенту США
В прошлом сезоне «молнии» выиграли Кубок Стэнли.
22.04.2022 21:40
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Гашек высказался против участия российских хоккеистов в матче НХЛ «Сан-Хосе» – «Нэшвилл» в Чехии
Две очные встречи команд должны пройти в октябре этого года в Праге.
22.04.2022 21:04
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хоккеист из России принял гражданство Румынии для участия в чемпионате мира-2022
Соревнования пройдут в Финляндии с 13 по 29 мая.
22.04.2022 20:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Крылья у ЦСКА не опустятся». Капитан «Металлурга» — о разгроме армейцев в третьем матче финала Кубка Гагарина
Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу 4:0 над ЦСКА, которая позволила его команде повести 2-1 в финальной серии.
У Кошечкина — сухарь, у Лайпсика — дубль. Как «Магнитка» снова разбила ЦСКА
«Металлург» выиграл в Москве у армейцев третий матч финала Кубка Гагарина (4:0) и повел в серии 2-1.
Бузова + Губерниев = дружба! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Что происходит с нашим баскетболом в изоляции? Россия закупает новых американцев!
22 апреля стартует плей-офф нашего баскетбольного чемпионата – Единой лиги ВТБ. И в этом турнире, как ни странно, по-прежнему много легионеров.
«Спартак» сменит владельца? Что известно о новом боссе «Лукойла»
Совладельца «Спартака» Вагита Алекперова на посту руководителя основного спонсора столичного футбольного клуба сменил нижегородский политик и предприниматель Вадим Воробьев.
Оказывается, можно расстрелять дважды! Как Рылова наказали «Zа Россию»
Политика продолжает разрушать спорт. На этот раз отличилась Международная федерация плавания (FINA) своим решением по двукратному олимпийскому чемпиону Токио пловцу Евгению Рылову.
«В финале «Спартак» — «Динамо» фаворита не будет». Кечинов — о Кубке России
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке полуфинальных пар Кубка России.
Чемпион наконец победит! Расклады и ставки на Гран-при Эмилии-Романьи
22 - 24 апреля на автодроме Имола пройдет четвертый этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Уже 96:97! Как Панарин покером «побил» Гретцки и сел на пятки Капризову (видео)
Кирилл Капризов и Артемий Панарин, набрав в очередных матчах чемпионата НХЛ три и четыре очка за результативность, помогли своим командам добиться побед и продолжили заочный спор за звание лучшего российского бомбардира сезона.
«Плеймейкер» вручил приз спортивному журналисту года на церемонии Sport Business Awards 2022
В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии Sport Business Awards.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика