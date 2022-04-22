Тренер «Вашингтона» – об игре Овечкина: Алекс подает пример всей команде

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил выступление российского форварда Александра Овечкина.

В частности, он заявил, что капитан «столичных» играет важную роль для всего коллектива.

«Он выглядел очень здорово в матче с «Вегасом», да и против «Колорадо» тоже. Алекс подает пример всей команде», – добавил специалист, чьи слова приводит The Athletic.

Напомним, 36-летний Овечкин входит в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. В активе нападающего 780 голов. Выше расположились Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).