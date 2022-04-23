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«Вашингтон» одержал победу в матче с «Аризоной»

Александр Овечкин очков не набрал.
23 апреля 2022 08:38
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Вашингтон» завершился победой гостей со счетом 2:0.

В их составе отличились Конор Шири и Джон Карлсон.

Российский форвард «столичных» Александр Овечкин покинул площадку без набранных очков, а его соотечественник и партнер по команде – защитник Дмитрий Орлов завершил поединок с показателем полезности «+1».

Следующий матч «столичные» проведут 25 апреля. Им предстоит сыграть на домашней арене против «Торонто». Что касается «Аризоны», то «Койотс» днем ранее примут «Сент-Луис».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Вашингтон» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – 12 Шири (Шульц, Бэкстрем)

0:2 – 60 Карлсон (Шири, Дауд)

Вратари: Веймелка 27/28 – Ванечек 19/19.

источник: «Советский спорт»
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