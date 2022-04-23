Жамнов не поддержал предложение по ужесточению лимита на легионеров в КХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о своем отношении к ужесточению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По словам специалиста, присутствие зарубежных игроков положительно влияет на отечественных хоккеистов. Он считает, что отказ от их услуг серьезно ударит по конкуренции в лиге.

«И это будут не только тепличные условия, но, по сути, мы сами себя изолируем от хоккейного сообщества, рано или поздно сборные России вернутся на международные турниры и этого опыта, который игрока приобретали тренируясь, играя вместе или играя против легионеров, может и не хватить», – добавил Жамнов для Sport24.ru.

Согласно текущему регламенту, российские клубы могут заявлять на матчи КХЛ до пяти иностранцев.