В НХЛ отреагировали на рекорд Кирилла Капризова

Сегодня, 23 апреля, «Миннесота» обыграла «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал российский форвард Кирилл Капризов. 24-летний нападающий забросил три шайбы и сделал один голевой пас.

Таким образом, экс-игрок московского ЦСКА установил уникальное достижение: он стал первым хоккеистом в истории «дикарей», покорившим отметку в 100 набранных очков за один сезон.

Пресс-служба НХЛ не смогла пройти мимо этой новости и оставила в соцсети следующее сообщение: «Теперь его зовут стодолларовый Кирилл».

Добавим, что Капризов перебрался в Северную Америку летом 2020 года. В нынешнем сезоне «регулярки» форвард провел 77 матчей. В его активе 45 голов и 56 ассистов.