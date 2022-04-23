Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Звание лучшего хоккеиста досталось форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову. В матче против «Сиэтла» 24-летний россиянин забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик.
Таким образом, нападающий стал первым игроком в истории «дикарей», покорившим отметку в 100 очков за сезон.
Добавим, что второй звездой дня стал форвал «Эдмонтона» Эвандер Кейн. У него хет-трик и один ассист в матче с «Колорадо» (6:3). Замкнул тройку партнер Капризова – нападающий Кевин Фиал, отдавший пять результативных передач.
источник: NHL (НХЛ)