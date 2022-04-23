Малкин вернулся в обойму «Питтсбурга» после четырехматчевой дисквалификации

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав команды на игру с «Детройтом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ после пройденной четырехматчевой дисквалификации.
Напомним, 35-летний российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был наказан дисквалификацией на 4 матча за удар по рукам и лицу защитника «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После окончания игры Малкин ударил по лицу защитника соперников Марка Боровецки, в результате чего у последнего полилась кровь. В итоге россиянин был наказан четырехматчевым отсутствием на льду.
источник: «Советский спорт»