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Малкин вернулся в обойму «Питтсбурга» после четырехматчевой дисквалификации

Малкин отбывал наказание за удар соперника клюшкой по лицу.
23 апреля 2022 20:35
автор: Александр Бойченко

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав команды на игру с «Детройтом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ после пройденной четырехматчевой дисквалификации.

Напомним, 35-летний российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был наказан дисквалификацией на 4 матча за удар по рукам и лицу защитника «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После окончания игры Малкин ударил по лицу защитника соперников Марка Боровецки, в результате чего у последнего полилась кровь. В итоге россиянин был наказан четырехматчевым отсутствием на льду.

источник: «Советский спорт»
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Малкин вернулся в обойму «Питтсбурга» после четырехматчевой дисквалификации
Малкин отбывал наказание за удар соперника клюшкой по лицу.
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