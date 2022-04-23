Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Детройт» в гостевом матче НХЛ

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Литл Сесарс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Питтсбургом». Победу одержали гости со счетом 7:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (17-я минута) и Майкл Расмуссен (21). У гостей отличились Чед Раведел (14), Сидни Кросби (16), Рикард Ракелль (28) и Крис Летанг (32), Евгений Малкин (37, 60) и Дентон Хайнен (46).

Российский форвард «Питтсбурга» Малкин вернулся на лед после четырехматчевой дисквалификации и забил две шайбы. В общей сложности на его счету 38 очков в 38 играх сезона (18+20).

«Питтсбург» набрал 101 балл и расположился на шестом месте Востока, в активе «Детройта» 12-я строчка и 70 баллов.

Следующий матч «пингвины» проведут 24 апреля на выезде против «Филадельфии», а «Детройт» поедет на выезд к «Нью-Джерси».