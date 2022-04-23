Голевая передача Охотюка не принесла «Нью-Джерси» победу над «Каролиной»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Пруденшал Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной». Победу одержали гости со счетом 3:2.

У хозяев отличились Егор Шарангович (36) и Нико Хишер (49). У «Харрикейнз» отметились Брейди Скжей (56), Нино Нидеррайтер (59) и Сет Джарвис (62).

Российский 21-летний защитник Никита Охотюк провел второй матч за «Нью-Джерси» в карьере и отдал голевую передачу. Ранее он забросил шайбу в матче против «Баффало» (2:5).

Таким образом, «Харрикейнз» расположились на втором месте в таблице Востока с 110 очками, в активе «Нью-Джерси» 14-я позиция и 62 балла.

Следующий матч «Каролина» проведет 24 апреля на выезде против «Айлендерс», а «Нью-Джерси» примет «Детройт» в этот же день.